Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Heinrich-Schütz-Straße - In der Nacht zum Freitag, 27.09.19

Northeim (schw) - In der Nacht zum Freitag, 27.09.19 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Pkw eines 33-jährigen Northeimers. Der Northeimer hatte seinen Pkw, Mercedes CDI am Donnerstag, 26.09.19 gegen 19.00 Uhr in Northeim, in der Heinrich-Schütz-Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag zu diesem zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen im Bereich der Motorhaube und der Türen fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- EUR

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

