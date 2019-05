Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw und Spielautomaten aufgebrochen; Katalysator fängt Feuer

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 297 ereignet hat. Ein 79-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse war gegen 16.25 Uhr auf der Oferdinger Straße in Richtung B 297 unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten bog er nach links in die Bundesstraße ein. Ein aus Richtung Mittelstadt heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 22-jähriger Fahrer eines Mercedes CLK konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der CLK war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6.500 Euro. (jw)

Metzingen (RT): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag sind zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 32-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der L 378a in Richtung Stadtmitte Metzingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Einsteinstraße stockte der Verkehr, weshalb mehrere Fahrzeuge anhalten mussten. Dies erkannte die Autofahrerin zu spät und fuhr einer 31-jährigen Lenkerin eines Audi A1 auf. Der Pkw wurde durch den Aufprall noch ins Heck eines Hyundai geschoben, welcher wiederrum gegen einen davor stehenden Fiat stieß. Die 31-Jährige und der 47 Jahre alte Fahrer des Hyundai verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen wurde an der Unfallstelle jedoch nicht benötigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahndung nach Pkw-Aufbruch (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht einen unbekannten Mann, der am Donnerstag, gegen 00.10 Uhr, in der Dieselstraße einen Pkw aufgebrochen hat. Der Täter schlug auf dem Parkplatz einer Gaststätte die Seitenscheibe eines blauen Ford Focus ein und entwendete darin befindliches Bargeld. Der Unbekannte war bekleidet mit einer auffällig orangefarbenen Daunenjacke, einer hellblauen Jeans und weißen Schuhen. Er trug außerdem eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Spielautomaten aufgebrochen

Der Polizeiposten Weilheim ermittelt nach einem Einbruch in eine Bar in der Bissinger Straße, der sich am Mittwoch, zwischen 0.50 Uhr und 15.45 Uhr, ereignet hat. Ein Unbekannter hebelte zunächst eine Eingangstür auf und machte sich anschließend an zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Auch diese Geräte öffnete der Einbrecher gewaltsam und entwendete das darin befindliche Bargeld. Wie viel Beute der Täter machte und welchen Schaden er anrichtete, steht derzeit noch nicht fest. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Katalysator in Brand geraten

Am Mittwochabend hat der Katalysator einer Biogasanlage in Verlängerung des Banwegs wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand durch die Mitarbeiter des Hofes gelöscht werden. Der 26 Jahre alte Eigentümer und einer seiner Angestellten erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Der Sachschaden am Katalysator kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Ofterdingen war mit 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. (mr)

Gomaringen (TÜ): Pkw überschlagen

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der L 384 zwischen Ohmenhausen und Gomaringen ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo war gegen 22.20 Uhr auf der Landestraße von Ohmenhausen in Richtung Gomaringen unterwegs. Auf der gerade verlaufenden Strecke kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Polo und blieb auf dem angrenzenden Acker liegen. Zeugen halfen der 20-Jährigen ihr Fahrzeug zu verlassen. Ein Rettungswagen brachte die nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzte Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Polo dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Da der Pkw nach dem Überschlag zu qualmen begann, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit im Einsatz. Zu einem Brand kam es aber nicht. (cw)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell