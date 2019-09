Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cabrio beschädigt

Menden (ots)

Bereits am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 15:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge mehrere junge Männer, wie diese einen an der o.g. Örtlichkeit abgestelltes, silbernes Audi A 3 Cabrio beschädigten. Einer der jungen Männer trat gegen die Fahrertür und beschädigte diese. Die Unbekannten zogen unverrichteter Dinge von dannen. Personenbeschreibung: Einer der Männer trug eine Brille, zwei weitere eine Kopfbedeckung, eine weitere Person habe eine Jeanshose und "klobige" Schuhe getragen. Einer der Männer habe ein Motorroller mit sich geführt, an dem ein Aufkleber mit einem "Mittelfinger-Motiv" angebracht gewesen sei.

Die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Sachbeschädigern und/oder insbesondere zu dem Roller mit dem auffälligen Motiv geben?

