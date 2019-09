Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Kirche

Kusel (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag den 05.09.2019 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, mittels eines Pflastersteines, ein Kirchenfenster der Protestantischen Kirche zu Kusel in der Luitpoldstraße. Es entstand an dem Fenster ein Sachschaden von ca. 1250,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Trierer Straße 68

66869 Kusel



Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell