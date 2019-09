Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall aufgrund Missachtung der Vorfahrt

Neunkirchen am Potzberg (ots)

Am gestrigen Freitag, den 06.09.2019, gegen 14:00 Uhr, missachtete eine 73-jährige Fahrzeugführerin an der Einmündung Hauptstraße/Finkenbergstraße in Neunkirchen am Potzberg die Vorfahrt. Die 73-jährige wollte von der Finkenbergstraße in die Hauptstraße einfahren und übersah hierbei die von links kommende 36-jährige Fahrzeugführerin. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10000,-EUR.

