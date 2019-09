Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer geflüchtet

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag um 17 Uhr erschien ein verletzter 30-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern im Krankenhaus Rockenhausen. Seinen Angaben zufolge, wurde er bereits gegen 15:40 Uhr, auf der Landstraße 387 in Richtung Rockenhausen, von einem entgegenkommenden schwarzen BMW, wahrscheinlich einem 1er Modell, mit dem Außenspiegel am Lenker touchiert. Danach kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde auch beschädigt. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Dieser schob sein Fahrrad dann bis ans Krankenhaus. Die genaue Unfallörtlichkeit ist nicht bekannt, dürfte höchstwahrscheinlich aber in der Otterberger Straße in einer Rechtskurve gelegen haben.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell