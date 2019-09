Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall, BAB 62, drei Leichtverletzte

BAB 62, Hütschenhausen (ots)

Drei verletzte Personen sind das Ergebnis des Zusammenpralls zweier Fahrzeuge. Am Mittwochmorgen befuhren die Unfallbeteiligten die BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe der AS Hütschenhausen geriet ein 26 jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW nach links auf den linken Fahrstreifen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem sich annähernden 35 jährigen BMW-Fahrer kam. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Ford wurden hierdurch leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Pirmasens teilweise vollgesperrt und es bildete sich ein ca. 5km langer Rückstau.

