Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Beteiligter und Zeugen nach Unfall mit Mofa gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag kam es in Wahlstedt an der Einmündung Dorfstraße/Hasselkamp zu einem Verkehrsunfall, durch den ein Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon.

Ein 22-jähriger Wahlstedter fuhr gegen 13:20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Hasselkamp bis zur Dorfstraße. Dort begegnete er einem schwarzen Auto, das auf der Dorfstraße in Richtung Oberer Streemweg fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Wahlstedter stark und kam dadurch zu Fall. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem schwarzen Auto weiter, ohne sich um den Mofafahrer zu kümmern.

Drei Ersthelfer liefen sofort zu dem gestürzten Mofa Fahrer und halfen ihm auf. Diese drei Personen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Wer kann zusätzlich Hinweise zu dem schwarzen Auto geben? Die Polizei Bad Segeberg ist unter der Rufnummer 04551/884-3110 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell