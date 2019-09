Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug - vermutlich einem LKW - in den frühen Morgenstunden des 03.09.2019 einen anlässlich der Kuseler Messe in der Trierer Straße stehenden Verkaufsstand in einer Höhe von 2,20 Meter.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

