Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsverletzung führt zum Verkehrsunfall

Meisenheim (ots)

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmittag auf der L 376 bei Meisenheim zusammengestoßen. Ein Autofahrer wollte mit seinem PKW von der Straße "Im Briel" nach links in Richtung Raumbach abbiegen. Dabei übersah er ein Fahrzeug, welches auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Die vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die im Einmündungsbereich kollidierten PKW waren schadensbedingt nicht mehr fahrbereit.

