Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddiebstahl geklärt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag (29.08.2019) wurde in der Brühlgasse vor der Grundschule ein unverschlossenes, neongrünes Mountainbike im Wert von rund 300 Euro gestohlen. Hinweise auf den Täter lagen zunächst nicht vor. Am Freitagvormittag wurde von einer Zeugin ein unverschlossenes, relativ neuwertiges Mountainbike auf dem Schwimmbad-Parkplatz gemeldet. Das Fahrrad lehnte dort an einem Holzzaun. Etwas später erschien ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Donnersbergkreis, der zunächst angab, dass es sich um sein Fahrrad handeln würde. Da seine Angaben zur Herkunft des Fahrrads nicht plausibel waren, wurde eine Sicherstellung bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse angekündigt. Daraufhin räumte er ein, dieses am Vortag an der Grundschule mitgenommen und am Schwimmbad abgestellt zu haben. Da seine Eltern nicht erreichbar waren und er an diesem Tag auch noch Unterricht hatte, wurde er an seine Schule überstellt.

