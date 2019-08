Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Diebstähle aus Autos in der Nacht zu Montag

Bad Oeynhausen (ots)

Montagmittag wurden auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen zwei Diebstähle aus Autos angezeigt. In beiden Fällen konnten die Beamten keine Aufbruchspuren feststellen. Da beide Tatorte nur wenige Hundert Meter auseinander liegen, prüfen die Ermittler nun einen Tatzusammenhang.

Aus einem im Borweg unter einem Carport abgestellten schwarzen Renault Twingo entwendeten Unbekannte eine im Handschuhfach deponierte Geldbörse samt Papieren und Bargeld. Letztmalig genutzt wurde der Wagen am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Ähnliches ereignete sich in der Straße Am Königsholz. Hier hatte die Besitzerin eines schwarzen Ford Tourneo den Wagen gegen 20.30 Uhr auf dem Grundstück vor der Garage abgestellt. Am Montagmorgen stellte man dann den Diebstahl des in der Mittelkonsole abgelegten Portemonnaies fest.

