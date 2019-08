Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungebetene Gäste im Rahdener Kino

Rahden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in das Dersa Kino in Rahden eingebrochen. Die Diebe stahlen aus einem Büro einen Tresor. Einen weiteren kleineren Tresor brachen sie noch in den Räumlichkeiten auf. Aufgrund des Gewichts des entwendeten Tresors gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus.

Zuvor hatten sich die Kriminellen über eine Außentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Ecke Weher Straße/Marktstraße verschafft. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf und gelangten so in diverse Räume. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Montagmorgen. Verantwortliche bemerkten die Aufbruchspuren und verständigen die Polizei.

Die vermutet, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem in der Umgebung des Kinos abgestellten Fahrzeug abtransportierten. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

