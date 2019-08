Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Graffiti-Sprayer per Kanu unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Bad Oeynhausen am Samstagnachmittag einen 30-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer dingfest machen. Der in Stuttgart wohnhafte Mann war mit einem Kanu auf der Werre unterwegs und wurde dabei beobachtet, wie er einen Brückenpfeiler an der Allensteiner Straße besprühte.

Die Beamten waren gegen 15.40 Uhr verständigt worden und konnten wenig später zwei flussabwärts fahrende Kanus mit jeweils zwei Mann Besatzung antreffen. Den Aufforderungen der Polizisten, ans Ufer zu paddeln, kamen die Personen nach. An einer der Hände des 30-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Farbanhaftungen. Der Mann wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern und gab lediglich an, dass er mit Freunden auf einer Bootstour von Löhne in Richtung Minden unterwegs sei. Die Beamten stellten die Personalien fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Stuttgarter ein.

