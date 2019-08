Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche auf Baustellen

Rahden, Stemwede (ots)

Erneut haben Kriminelle in den letzten Tagen Baustellen ins Visier genommen.

Im Zeitraum Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr suchten die Verbrecher die Straße "Moororter Birkenweg" in Rahden auf und brachen in ein sich derzeit im Umbau befindliches Gebäude ein. Hier entwendete man mehrere hochwertige Werkzeuge der Marke Makita, darunter ein Baustellenradio sowie zwei Akku-Schrauber, und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Am heutigen Morgen wurden die Einsatzkräfte zudem in die Haldemer Straße in Stemwede gerufen. Hier hatten die Täter in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 6.45 Uhr versucht, das Schloss eines Werkzeug-Containers aufzubrechen. Es blieb beim Versuch, sodass die Kriminellen keine Beute machten.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell