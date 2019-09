Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher einmal erfolgreich, einmal erfolglos

Meinerzhagen (ots)

Einbrecher in Haus Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 16.10 Uhr - 20.10 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster eines Hauses am Hubertusweg auf. Sie steigen ins Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie nahmen u.a. Schmuck, einen Rasierapparat und zwei Notebooks mit. Die Täter hinterließen Sachschaden.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher Am Rottland versuchten Unbekannte gestern Abend gegen 22:40 Uhr durch ein Fenster in eine dortige Firma einzubrechen. Als sie ins Gebäudeinnere einsteigen wollten, löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Hubertusweges und oder Am Rottland nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

