Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit Pkw unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Fürst-Hardenberg-Straße, Sonntag, 29.09.19, 05.00 Uhr

Northeim (schw) - Am Sonntag, 05.00 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Northeim auf der Fahrbahn der B3 zwischen Sudheim und Northeim eine deutlich sichtbare Felgenspur eines Pkw-Rades fest. Die Beamten folgten der Spur und konnten im weiteren Verlauf einen Pkw, VW Beetle ausfindig machen, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle des Pkw, dessen Reifen einen erheblichen Defekt aufwies, konnte ein 37-jähriger Northeimer als Fahrzeugführer identifiziert werden. Dieser gab den eingesetzten Beamten gegenüber an, dass es auf der von ihm befahrenen Strecke zu einem Wildunfall gekommen sei. Während der Befragung konnte bei dem 37-jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt. Dem Northeimer wurde bis auf weiteres da Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wann und wo der Schaden an dem Pkw entstanden ist, ist bislang nicht geklärt. Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

