Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190830 - 933 Frankfurt-Innenstadt: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(ker) Heute Nacht (30.08.2019) kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 45-Jährigen in der Frankfurter Innenstadt. Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 02:15 Uhr befand sich das Opfer zu Fuß in der Straße Roßmarkt in unmittelbarer Nähe zur Hauptwache. Laut Angaben des Beraubten sei er dort von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und dann unvermittelt gegen das Kinn geschlagen worden. In Folge des Schlags fiel er zu Boden und verlor einen Zahn. Ein zweiter Täter habe dann auf den am Bodenliegenden eingetreten. Die zwei Räuber entwendeten dem Wehrlosen seine camouflagefarbene Mütze im Wert von 10 EUR und flüchteten in Richtung der Straße Am Salzhaus. Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die beiden Täter konnten von dem Opfer wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarzer Schnauzbart, bekleidet mit schwarzer Mütze, blauer Jeans und blauer Jeansjacke. Soll mit rumänischem Akzent gesprochen haben. 2. Täter: männlich, ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und ebenfalls ca. 180 cm groß, braune kurze Haare und bekleidet mit grünem Pullover und blauer Jogginghose.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiunter 069 / 755-51499 zu melden.

