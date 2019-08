Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190830 - 832 Frankfurt-Innenstadt: Portemonnaie-Dieb

Frankfurt (ots)

(ne) Die Geldbörse einer jungen Frau war gestern die vorübergehende Beute eines 43-jährigen Taschendiebes, der in einem Supermarkt nahe der Konstablerwache sein Unwesen trieb.

Die junge Frau hatte ihr Portemonnaie in der Wickeltasche deponiert, die am Kinderwagen befestigt war. Der 43-Jährige nutzte einen günstigen Moment und nahm die Geldbörse an sich. Er steckte sich seine Beute in den Hosenbund und verließ eilig den Discounter. Da Zivilbeamte den Mann und seine Tat unter Beobachtung hatten, kam es kurze Zeit später zur Festnahme des Diebes. Er wurde anschließend wegen des fehlenden Wohnsitzes in eine Haftezelle des Präsidiums gebracht.

