Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Beim Überholen hat ein Autofahrer am Dienstag in Gescher ein Pedelec erfasst. Der 53-jährige Meppener befuhr gegen 15.50 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen. In Höhe einer Brücke über die A31 touchierte er das Pedelec eines 64-jährigen Gescheraners. Dieser erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell