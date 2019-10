Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Lippstadt - Roller nach Tatentdeckung weggeworfen

Erwitte-Lippstadt (ots)

Polizeibeamten fiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 3.25 Uhr, auf der Streifenfahrt durch Bad Westernkotten im Bereich der Nordstraße ein Kraftfahrzeugroller ohne eingeschaltete Beleuchtung auf. Auf dem Gefährt fuhren mutmaßlich ein 17 und 19-jähriger Lippstädter, sowie eine weitere Person. Als die Beamten wendeten, um das Trio anzuhalten, warfen sie ihr Zweirad in der Straße Auf der Brede auf die Straße und ergriffen zu Fuß die Flucht. Aufgrund der Personenbeschreibung der Beamten und eines Zeugen konnten die beiden Lippstädter im Nahbereich vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht werden. Das Schloss des Rollers war augenscheinlich geknackt. Der Halter erfuhr erst durch die Polizei, dass man kurz zuvor sein Fahrzeug von der Bökenförder Straße in Lippstadt entwendet hatte. (reh)

