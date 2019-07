POL-BN: Bonn-Oberkassel: Unbekannte beschädigen 32 Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Bonn

Bereits etwas länger zurück liegt eine Sachbeschädigung an insgesamt 32 Autos in Oberkassel. In der Adrianstraße zerkratzten Unbekannte die Fahrzeuge in der Nacht von Freitag (29.06.2019) auf Samstag (30.06.2019).

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 ermittelt in der Sache und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

