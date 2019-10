Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach: Autofahrer schaute zu tief ins Glas...

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr via Notruf die Polizei, da er Unfallgeräusche gehört und einen im Feld stehenden, auch beschädigten Ford festgestellt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung der Neckargemünder Polizei rückte sofort an die Unfallörtlichkeit - L 530/K 4279 - aus und traf den 51-jährigen Fahrer an. Dieser äußerte, bei seiner Fahrt von Spechbach in Richtung Epfenbach plötzlich von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Bei dem Gespräch wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen und führten vor Ort einen Test durch. Nach dem Wert von fast zwei Promille folgte auf der Wache die Entnahme einer Blutprobe. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Mann noch nie, so dass er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen muss.

