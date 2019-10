Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen für Verkehrsunfall am Bismarckplatz gesucht !

Heidelberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz vor 10 Uhr am Bismarckplatz ereignet hat. Kollidiert waren ein Linienbus und ein VW, dessen Fahrer beide angaben, bei Grünlicht zeigender Ampel losgefahren zu sein. Der 81-jährige VW-Fahrer befuhr die Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße; der Fahrer des Linienbusses fuhr von der Haltestelle Bismarckplatz los. An den Fahrzeugen entstand Schaden von 3.000 Euro; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur eindeutigen Klärung des Unfallablaufs werden Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

