Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallbeteiligter leicht verletzt - Autos nicht mehr fahrbereit

Heidelberg (ots)

Schaden von 20.000 Euro sind nach einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Diebsweg/Baumschulenweg zu beklagen. Ein 21-jähriger Opel Corsa-Fahrer missachtete an der Kreuzung den Vorrang eines ordnungsgemäß fahrenden Mercedes-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der 55-jährige Mercedes-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich ggfs. selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Der 21-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell