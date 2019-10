Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw frontal auf Sattelzug aufgefahren. Zwei Verletzte

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis : (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.55 Uhr, befuhr eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin mir ihrem Pkw die Rheinauer Straße in westliche Richtung. Aufgrund einer den Sicht- und Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit bemerkte die Fahrerin einen Sattelzug zu spät, welcher rückwärts in die Zufahrt eines dortigen Einkaufsmarktes einbog. Beim Frontalaufprall wurden die Unfallverursacherin und ihr 16-jähriger Beifahrer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 17.000 Euro.

