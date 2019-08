Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Fenster von Kapelle beschädigt.

Am Dienstag beschädigten Unbekannte ein Fenster der Kapelle an der Burg Blomberg. Ein Zeuge beobachtete gegen 17 Uhr zwei Jugendliche an der Burg, von denen einer gegen die Scheibe schlug. Der Sachschaden liegt bei zirka 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Kripo in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 / 96930 entgegen.

