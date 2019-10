Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Großsachsen

Rhein-Neckar-Kreis :Verkehrsunfall. Vollsperrung der L 541 zw. Großsachen und BAB 5

Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis : (ots)

Gegen 18.30 Uhr wollte ein 39-jähriger Pkw -Fahrer von einem landwirtschaftlichen Weg kommend auf die L 541 zw. Großsachsen und der BAB-Anschlussstelle Hirschberg einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Großsachsen kommenden Pkw Citroen und kollidierte mit diesem. Der Citroen wurde nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw DB, A-Klasse zusammen. Zwei nachfolgende Pkw konnten gerade noch ausweichen. Der 55-jährige Citroen-Fahrer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mind. 35.000 Euro geschätzt. Die L 541 (Autobahnzubringer zur AS Hirschberg )ist zw. Großsachsen und der AS Hirschberg bis auf weiteres voll gesperrt.

