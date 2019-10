Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rotlichtfahrt führt zu Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, verursachte ein 42-jähriger Oper-Fahrer auf dem Parkring einen Verkehrsunfall.

Der Opelfahrer fuhr an der Kreuzung Schleusenweg geradeaus, obwohl die Ampel auf Rot stand. Es kam deshalb zum Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Citroen-Fahrer, der bei grün links abbiegen wollte. Der Citroen-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

