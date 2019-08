Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz / "Ostsee in Flammen" - Hinweise der Polizei

Lübeck (ots)

Am Freitag (30. 08) findet in Grömitz die alljährliche Veranstaltung "Ostsee in Flammen" statt. Zu dem großen Feuerwerkspektakel direkt am Ostseestrand werden mehrere tausend Besucher erwartet. Die Polizei rät zu einer frühzeitigen Anreise und weist auf die Nutzung der ausgewiesenen Parkflächen im Königsredder/B501-Abfahrt Yachthafen, der Gildestraße und am Lenster Strand hin. Nach dem Großfeuerwerk am Abend kann es aufgrund der Vielzahl an Besuchern ab 23.00 Uhr zu Zeitverzögerungen und Verkehrsbehinderungen kommen. Der Rückreiseverkehr wird auf drei Routen aus Grömitz abgeleitet. Insbesondere sind auf der Bundesstraße 501 in beiden Richtungen kurzfristig Staus zu erwarten. Den Anweisungen von Polizei, Feuerwehr und Ordnern ist Folge zu leisten, um einen schnellen Abfluss des Verkehrs zu ermöglichen.

