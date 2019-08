Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau / Der seit Montag vermisste Vojislav P. wurde lebend aufgefunden

Lübeck (ots)

Seit Montagnachmittag (19.08.) wurde der 85-jährige Vojislav P. aus Ratekau vermisst. Am gestrigen Donnerstag (22.08.) verteilten die Beamten der Kriminalpolizei Bad Schwartau Suchplakate und erhielten einen Hinweis zu einem Suchgebiet zwischen der Landesstraße 309 und der Tannenkoppel in Ratekau. Hier suchten am heutigen Freitag (23.08.) Polizeibeamte und der Personenspürhund Tiger vom Polizeirevier Brunsbüttel. Kurz vor 12:00 Uhr wurde Herr P. von dem Spürhund in einer Senke nahe eines zugewucherten Trampelpfades aufgespürt.

Er war bei Bewusstsein, allerdings sehr geschwächt und wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Lübecker Krankenhaus gefahren.

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Suche mitgeholfen und zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

