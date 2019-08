Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Schlossgarten - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Kriminalbeamte haben am Montagnachmittag (26.08.2019) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mehrfach im Bereich der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee vor den Fahrgästen vorbeifahrender S-Bahnen entblößt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 22.08.2019). Die Polizisten beobachteten den Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte, gegen 15.00 Uhr in einem Gebüsch im Bereich der vormaligen Tatorte. Bei einer nachfolgenden Personenkontrolle fanden die Beamten Gegenstände, die den Verdacht nahelegen, dass es sich bei dem Mann um denjenigen handelt, der im Zeitraum vom 12.08.2019 bis zum 23.08.2019 mehrfach an der Örtlichkeit im Gleisbereich des Unteren Schlossgartens gesehen worden ist. Gegen den Mann wird nun hinsichtlich eines Sexualdelikts ermittelt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

