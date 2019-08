Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (23.08. bis 26.08.2019) in eine Schule an der Hohewartstraße eingebrochen und dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Einbrecher gelangten zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr, und Montagmorgen, 06.30 Uhr, offenbar durch Einschlagen eines Fensters in das Gebäude. Sie durchwühlten Räume und Schränke. Ob die Täter tatsächlich etwas an sich nahmen, bedarf der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

