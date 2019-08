Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kindergärten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/ -Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (23.08. bis 26.08.2019) in zwei Kindergärten am Nachtigallenweg sowie am Himbeerweg eingebrochen. In einer Kindertagesstätte am Nachtigallenweg hebelten die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.40 Uhr, mutmaßlich eine Türe auf und gelangen so in das Gebäude. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter ein Notebook stahlen. Zwischen Samstagabend, 21.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte in einen weiteren Kindergarten am Himbeerweg ein. Offenbar öffneten sie hierfür mit einem derzeit noch unbekannten Werkzeug eine Terrassentüre. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter das Grundstück der Kindertagesstätte von Seiten der Kernenblickstraße betraten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 beziehungsweise dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell