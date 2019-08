Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen, weiterer Mittäter flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann sowie ein weiterer unbekannter mutmaßlicher Komplize stehen im Verdacht, am Samstag (24.08.2019) gegen 18.15 Uhr in einem Laden an der Tübinger Straße Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Angestellte beobachten die Männer, als sie die Ware einsteckten und den Kassenbereich passierten ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter sprachen die beiden Männer an, woraufhin diese das Diebesgut fallen ließen und flüchteten. Polizeibeamte nahmen den 41-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung fest, sein Komplize ist weiterhin auf der Flucht. Der 41 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

