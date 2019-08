Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Reinigungswagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Reinigungswagen des Betriebspersonals eines Krankenhauses an der Kriegsbergstraße ist am Freitagnachmittag (23.08.2019) in Brand geraten. Aus bislang ungeklärter Ursache entflammten gegen 16.05 Uhr mehrere Handtücher, die unterhalb des Wagens lagen, weswegen der Feueralarm ausgelöst wurde. Mitarbeiter der Klinik löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Das Stockwerk wurde aus Sicherheitsgründen geräumt, der Sachschaden bleibt aber gering. Die Kriminalpolizei ermittelt.

