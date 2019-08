Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen (25.08.2019) an der Bushaltestelle Arnulf-Klett-Platz einen 30 Jahre alten Mann niedergeschlagen. Ein Zeuge teilte gegen 05.55 Uhr der Polizei mit, dass an der Bushaltestelle ein Mann blutend auf dem Boden liegen würde. Die Beamten trafen den 30-Jährigen an, der angab, von einem Unbekannten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 27 bis 28 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte mittellange schwarze Haare und einen leichten Bart. Zur Kleidung des Mannes konnte der 30-Jährige nichts sagen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell