Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kirche und Kindergarten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (25.08.2019) in eine Kirche und einen Kindergarten an der Barchetstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr und 10.30 Uhr zunächst die Eingangstüre der Kirche auf, im Inneren durchwühlten sie dann verschiedene Räume. Über eine unverschlossene Zwischentür gelangten sie in den angrenzenden Kindergarten, wo sie auch etliche Räume und Schränke durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell