Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmittag (24.08.2019) eine 39 Jahre alte Radfahrerin leichte Verletzungen davontrug. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13:55 Uhr die Remstaler Straße in Fahrtrichtung Rommelshausener Straße und wollte nach links in die Dinkelsbühler Straße abbiegen. Direkt hinter ihr fuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Pkw VW. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Radfahrerin im Kreuzungsbereich zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

