Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel geraubt

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 42-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag (23.08.2019) offenbar Opfer eines Straßenraubs. Mit einer Begleiterin hatte er sich in der Unterführung der U-Haltestelle Rathaus aufgehalten, als er zwischen 23.00 und 01.00 Uhr von vier oder fünf Männern nach Geld gefragt wurde. Als er verneinte, bedrohte ihn einer aus der Gruppe mit einem Messer. Außerdem schlugen die Männer auf ihn ein und traten ihn, als er auf dem Boden lag, gegen den Oberkörper. Nachdem ihm der Geldbeutel entwendet worden war, entfernten sich die Täter in Richtung Marktplatz. Der 42-Jährige, der Prellungen und Schürfwunden erlitt und zur Tatzeit nach eigenen Angaben alkoholisiert war, zeigte den Vorfall erst am Samstagnachmittag an. Bei den Tätern soll es sich mutmaßlich um Rumänen gehandelt haben. Der Messerträger hatte einen dunklen Teint, schwarze Haare und Dreitagebart, war ca. 165 cm groß und 30-40 Jahre alt, hatte eine dünne Statur und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

