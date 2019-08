Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro

Stuttgart (ots)

Unbekannte Täter haben offenbar seit Mittwoch (21.08.2019) einen 77 Jahre alten Senior kontaktiert und als falsche Polizeibeamte getarnt mutmaßlich mehrere Tausend Euro erbeutet. Ein Bankangestellter verständigte am Donnerstagnachmittag (22.08.2019) die Polizei, als gegen 12.10 Uhr ein Senior im Begriff war, mehrere Tausend Euro von seinem Konto abzuheben. Da der Mitarbeiter nachvollzog, dass der 77-Jährige bereits am Vortag mehrere Tausend Euro im unteren fünfstelligen Bereich abgehoben hatte, vermutete er einen Betrugsfall und schlug Alarm. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Senior im Laufe des Mittwochs das Bargeld an seiner Haustüre an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben hat. Offensichtlich sollte es am Donnerstag zu einer erneuten Übergabe kommen.

