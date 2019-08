Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Straßenraub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (22.08.2019) eine 17-jährige Jugendliche beraubt und dabei deren Handy an sich genommen. Die Jugendliche befand sich gegen 19.20 Uhr gemeinsam mit ihrem Begleiter auf dem Nachhauseweg, als ein bislang noch unbekannter Täter im Sparrhärmlingweg, auf Höhe der Straße Auf der Steig, von hinten an ihr vorbeirannte. Er ergriff dabei das Mobiltelefon, welches die Jugendliche zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Als die 17-Jährige noch versuchte, nach dem Telefon zu greifen, versetzte ihr der Unbekannte einen Schlag gegen den Oberkörper. Sie erlitt durch die Tat leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Neckarvorstadt. Der Täter wird als Südländer beschrieben, im Alter von zirka 15 bis 20 Jahren, bei einer Körpergröße von rund 180 Zentimetern. Er war schwarz gekleidet und zog sich die Kapuze des Kapuzenpullis tief ins Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

