Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen (22.08.2019) eine 32 Jahre alte Radfahrerin schwere Verletzungen davontrug. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines mutmaßlich weißen Kastenwagens war gegen 07.50 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er nach rechts in die Hindelanger Straße bog. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine Radfahrerin auf dem dortigen Radweg, die ebenfalls in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war und offenbar durch das Abbiegen des Kastenwagens zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und verbrachte sie in ein Krankenhaus. Ob es tatsächlich zu einer Berührung beider Verkehrsteilnehmer kam, ist derzeit noch unklar. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr anschließend weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen, die insbesondere Hinweise auf den Unfallfahrer haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell