Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag (22.08.2019) in den Unteren Anlagen des Schlossgartens entblößt. Zwei 34 und 53 Jahre alte Frauen, die gegen 15.15 Uhr mit der S-Bahn in Richtung Schorndorf fuhren, bemerkten den Mann, der sich im Gleisbereich aufhielt und sexuelle Handlungen an seinem entblößtem Glied vornahm. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt gewesen und einen Bauchansatz gehabt haben. Er trug eine graues Oberteil und eine Mütze. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

