Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rücksichtsloser Autofahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.08.2019) kam es durch einen rücksichtslosen Autofahrer im Bereich Mittlere Filderstraße zu mehreren Verkehrsgefährdungen. Eine 31-jährige Frau fuhr zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr auf der Mittleren Filderstraße in Fahrtrichtung Stuttgart, als ein grauer Seat Tarraco zu ihr aufschloss. Der Fahrer des Wagens startete mehrere riskante Überholmanöver, wobei er den Gegenverkehr mehrfach gefährdete und die Überholversuche einige Male abbrechen musste. Nachdem er die 31-Jährige schließlich passierte, überholte er im weiteren Verlauf diverse Fahrzeuge rechts- und linksseitig und fuhr dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in die Pischekstraße. Alarmierte Polizeibeamte stellten den 55 Jahre alten Mann schließlich in der Tiefgarageneinfahrt eines Firmengeländes fest, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen oder Beteiligte an diesem Vorgang werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

