Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag 22.08.2019) eine 91 Jahre alte Frau an der Melanchthonstraße überfallen und ihr dabei eine Umhängetasche gewaltsam entrissen. Als die Seniorin gegen 12.10 Uhr ihre Haustüre aufschloss, trat der Täter an sie heran, stieß sie zur Seite und ergriff ihre Umhängetasche. Als die 91-Jährige diese jedoch festhielt, nahm der Unbekannte die Tasche mit Gewalt an sich. Noch vor Ort entnahm er aus dieser einen grünen Stoffbeutel, in welchen sich unter anderem Ausweisdokumente der Seniorin befanden. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Seubertstraße, Blarerstraße und weiter in die Brenzstraße. Dort verlor sich seine Spur. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Den Täter beschreibt sie als einen zirka 35 Jahre alten, 175 bis 180 Zentimeter großen Mann. Das äußere Erscheinungsbild wirkte südländisch. Auffällig waren seine gelben Socken. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

