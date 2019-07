Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau Gemarkung Dammheim, 18.7.2019, 18.00 Brennendes Getreidefeld

Landau (ots)

Am 18.7.19, gegen 18.00 Uhr wurde der Brand eines Getreidefeldes in der Gemarkung LD-Dammheim mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand auf einer Fläche von 20x50m schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Hinweise führten zu zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren, die sich im Bereich des brennenden Feldes aufgehalten hatten. Sie konnten angetroffen und beide den Eltern überstellt werden. Ermittlungen hierzu dauern noch an.

