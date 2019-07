Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Tageswohnungseinbruch

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 19.07.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen bereits am Donnerstag, den 17.07.2019 in der Zeit von 06.30-23.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ostring in Landau ein. Eine aufmerksame Hausbewohnerin meldete den Einbruch bei der Polizei.

Da sich die Wohnungsbesitzer noch im Urlaub befinden, kann zur Tatbeute noch nichts gesagt werden. Die Wohnungsabschlusstür konnte jedoch wieder gesichert werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

