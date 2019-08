Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart - West (ots)

Polizeibeamte konnten am Freitagabend (23.08.2019) einen 20-jährigen Mann und eine 18-jährige Frau festnehmen, die offenbar zuvor mehrere Autos in der Lindenspürstraße beschädigt und Antennen abgeschraubt hatten. Zeugen beobachteten gegen 23.55 Uhr die Beiden, wie sie sich an den Fahrzeugen zu schaffen machten, und verständigten die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wurden an mindestens acht Fahrzeugen die Antennen abgeschraubt. Sieben Antennen konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die beiden Festgenommenen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

