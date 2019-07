Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Große Karpfen aus Teich gestohlen

Celle (ots)

Während der Abwesenheit des Hausbewohners entwendeten unbekannte Täter elf Koikarpfen aus einem Gartenteich im Willi-Lochte-Weg. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17.06. und 07.07.2019. Die Karpfen waren ca. 20 Jahre alt und hatten die stattliche Größe von 50 bis 80 cm. Wer Hinweise zum Verbleib der Fische geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen in Verbindung zu setzen (Telefon 05144/98660).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell